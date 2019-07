Kobilarna Lipica bo gostila državno prvenstvo v preskakovanju ovir

Lipica, 24. julija - Z nastopi 135 jahačev in več kot 180 tekmovalnih konj se bo v četrtek na lipiškem hipodromu začelo državno prvenstvo v preskakovanju ovir. Tekmovanje bo doseglo vrhunec v nedeljo, ko bodo na vrsti finalni nastopi in člansko prvenstvo s kar 150 centimetrov visokimi ovirami, so sporočili iz Kobilarne Lipica.