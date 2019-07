Avstrijski urolog osumljen več spolnih zlorab mladoletnih pacientov

Wels, 23. julija - Urolog iz avstrijske regije Salzkammergut je osumljen več primerov spolnih zlorab mladoletnih pacientov, vsi so dečki. Kot so v tožilstvu potrdili za avstrijsko tiskovno agencijo APA, je 95 žrtev znanih poimensko. Število žrtev bi se lahko še povečalo. V najmanj štirih primerih so žrtve utrpele posledice.