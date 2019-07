Sladke pijače škodljive za otroške zobe

Ljubljana, 25. julija - Sladkor v prevelikih količinah škoduje otroškim zobem. Še bolj kot čokolade in druge sladkarije so nevarne sladke pijače, ker se ljudje premalo zavedajo dejstva, da praktično vse vsebujejo sladkor, otroci pa jih imajo večkrat na razpolago, opozarja Tanja Tomaževič s centra za otroško in preventivno zobozdravstvo na stomatološki kliniki.