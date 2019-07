Danes na Ofemu trije atletski finali, a brez medalje

Baku, 23. julija - Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Bakuju so danes nastopili slovenski plavalci, rokoborec, tenisači, kolesarji, rokometaši, telovadca in atleti. Od slednjih so se trije predstavili v finalu, pri čemer se je najbolje odrezal Filip Dominković s 6. mestom v metu kopja. Zaenkrat so Slovenci na Ofemu še brez medalje.