V Rimskih termah razstava Rimske Toplice na starih razglednicah

Rimske Toplice, 23. julija - Muzej novejše zgodovine Celje in Muzej Laško bosta popoldne v Rimskih termah odprla razstavo Zdravilišče Rimske Toplice na razglednicah. Postavitev na prostem bo predstavila 49 razglednic, ki prikazujejo zdravilišče v 90. letih 19. stoletja in 70. letih prejšnjega stoletja. Razstava bo na ogled do konca avgusta.