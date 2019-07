V ZDA dogovor o proračunski porabi in meji javnega dolga

Washington, 23. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek tvitnil, da so s kongresnimi demokrati dosegli dogovor o proračunski porabi za letos in prihodnje leto ter o odpravi zgornje meje javnega dolga do julija 2021. Na ta način bodo lahko šli novembra 2020 pred volivce brez prepirov o proračunu in dolgu.