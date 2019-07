Nove smrtne žrtve med civilisti na območju Idliba

Damask, 22. julija - Današnji letalski napadi sirske vojske in njene zaveznice Rusije so na jugu in vzhodu province Idlib zahtevali najmanj 43 smrtnih žrtev, večinoma civilistov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu. Dodal je, da je najmanj 37 ljudi umrlo v bombardiranju tržnice v kraju Maret al Numan, ki so ga izvedla ruska letala.