Tokio 2020: OI znova tudi priložnost za promocijo Slovenije

Ljubljana, 24. julija - Olimpijske igre, ki so stičišče tako športnikov in športnih delavcev kot tudi ljubiteljev športa z vsega sveta, so tradicionalno izjemna priložnost za države, da se svetu predstavijo v lepi luči. Zavedanje tega je botrovalo odločitvi, da se Slovenija na poletnih igrah, ki bodo prihodnje leto v Tokiu, znova predstavi s svojo hišo.