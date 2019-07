Večer o stanju slovenske turistične panoge (22. 7.)

Maribor, 22. julija - Timotej Milanov v komentarju Boginje piše o tem, da so turistični delavci hotela Diana prostovoljno pristajali na zategovanje pasu, ki so si ga v resnici v podjetju zategovali samo oni sami, in se odrekali svojim pravicam. Avtorica meni, da vse to z upanjem, da pomagajo pri preživetju podjetja, ki jim bo nekoč, ko bodo časi boljši, plačalo nazaj.