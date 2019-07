Na čelu britanskih liberalnih demokratov prvič ženska

London, 22. julija - Britanski liberalni demokrati so danes za svojo novo predsednico izbrali 39-letno Jo Swinson, ki je prva ženska na čelu te stranke. Swinsonovo je podprlo okoli 63 odstotkov članov stranke in je tako porazila svojega tekmeca, nekdanjega ministra za energijo in podnebje Eda Daveyja. Najmlajša vodja te stranke bo na položaju nasledila Vinca Cabla.