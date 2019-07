Evropske borze v nov teden pozitivno; evro cenejši, nafta precej dražja

Frankfurt, 22. julija - Osrednje evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile z rastjo indeksov. Vlagatelji so osredotočeni predvsem na objave četrtletnih poslovnih rezultatov velikih borznih družb. Doslej so bili s številkami zadovoljni. Evro se je pocenil, nafta pa tekom dne zaradi napetosti v Perzijskem zalivu močno podražila, a se je rast cen nato umirila.