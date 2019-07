Newyorške borze teden začele z rastjo

New York, 22. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. K temu so pripomogla predvsem pričakovanja objav rezultatov velikih tehnoloških in industrijskih družb, kot so Amazon, Alphabet, Boeing, McDonald's in American Airlines. Ob koncu meseca investitorji pričakujejo še znižanje obrestne mere ameriške centralne banke.