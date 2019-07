Izraelski arheologi domnevo izkopali ostanke cerkve apostolov

Tel Aviv, 22. julija - Izraelski arheologi menijo, da so ob Genezareškem jezeru na severu Izraela delno izkopali ostanke cerkve apostolov, ki naj bi bila zgrajena nad hišo, v kateri sta živela sv. Peter in sv. Andrej. Po besedah vodje izkopavanj Mordehaija Aviama iz kolidža Kinneret so doslej izkopali približno tretjino cerkve.