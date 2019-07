New York z novo zakonodajo za pticam prijazne zgradbe

New York, 22. julija - Mesto New York je bilo včasih nevarno za ljudi, danes pa je pogosto usodno za ptice, ki se zaletavajo v steklene stolpnice in množično poginjajo. Na leto naj bi jih zaradi trka v stolpnice poginilo med 90.000 in 230.000. Newyorški mestni svet je zato sprejel zakon, s katerem bi preprečili množični pogin ptic.