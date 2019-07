Equifax bo zaradi hekerskega vdora plačal 700 milijonov dolarjev

Washington, 22. julija - Podjetje, ki zbira, obdeluje in prodaja finančne informacije o ameriških potrošnikih Equifax bo zaradi hekrskega vdora v svojo bazo podatkov leta 2017 plačal 700 milijonov dolarjev odškodnine ameriški zvezni vladi in zveznim državam. Hekerji so takrat dobili dostop do ključnih zasebnih informacij 150 milijonov ljudi.