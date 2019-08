Julija največ nezakonitih prehodov meje po množičnih migracijah

Ljubljana, 16. avgusta - Trend števila nezakonitih prehodov meje kaže bolj strmo naraščanje števila kot lani, izpostavlja policija. V juliju je bilo doseženo najvišje mesečno število prehodov po množičnih migracijah leta 2016, in sicer 1740. V prvih sedmih mesecih leta jih je bilo 7415. Policisti so najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana.