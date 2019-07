V Koebenhavnu sredi julija kongres božičkov

Koebenhavn, 22. julija - Božički in "božičke" so danes, sredi poletja, zavzeli dansko prestolnico. Več deset se jih je v popolni opravi in spremstvu nekaj severnih jelenov in škratov najprej zbralo ob kipu Male morske deklice, nato pa so si dansko prestolnico ogledali še z ladje. Božički so se sicer na Danskem zbrali na svojem vsakoletnem svetovnem kongresu.