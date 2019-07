SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje podjetij

Ljubljana, 22. julija - SID banka, ki upravlja sklad skladov, širi nabor instrumentov in v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom uvaja možnost lastniškega in kvazi lastniškega financiranja. Za konvertibilna posojila in vplačila v lastniški kapital podjetij bo na voljo najmanj 13 milijonov evrov, in sicer od konca julija do porabe sredstev.