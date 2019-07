Po dolenjski avtocesti kolesarili in pešačili

Novo mesto, 22. julija - Policiste Policijske uprave (PU) Novo mesto so mimovozeči vozniki v soboto obvestili o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi kolesaril po avtocesti od Obrežja proti Novemu mestu. Pri posredovanju so nato izsledili 28-letnega državljana Južne Koreje, pozneje istega dne pa so na dolenjski avtocesti zalotili še kolesarja in pešca.