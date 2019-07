Kitajski lastniki omejili dostop do mariborskega letališča

Maribor, 22. julija - Kitajski lastniki Aerodroma Maribor so po poročanju spletnega portala 24ur omejili dostop do mariborskega letališča, ki je od četrtka v upravljanju državne družbe DRI. Ob vhodu na parkirišče letališkega terminala so namestili opozorilne table, da gre za zemljišče v zasebni lasti, prehod in parkiranje pa da nista dovoljena.