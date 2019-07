Državljanu Srbije zaradi pomoči prebežnikom pri prehodu meje pripor

Solkan, 22. julija - Policisti so na območju Nove Gorice v soboto odkrili tri državljane Bangladeša, ki so ilegalno prišli v državo. Državljana Srbije, ki je bil z njimi, pa so prijeli zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Preiskovalni sodnik je zanj že odredil pripor. Četrtega ilegalnega prebežnika iz skupine niso našli.