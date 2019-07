Na območju Umaga Slovencem ukradli avtomobile, kolesa in denar

Zagreb/Umag, 22. julija - Neznani storilci so minuli konec tedna na območju Umaga vlomili v dve počitniški hiši in ukradli dva avtomobila. Slovenske lastnike so pri tem oškodovali za več deset tisoč evrov, je danes sporočila hrvaška policija. Iščejo tudi tatove, ki so noč pred tem na omenjenem območju slovenskima državljanoma ukradli štiri kolesa.