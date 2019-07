V Sveti Ani uredili glavno cesto

Sveta Ana, 23. julija - Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah sta zaključili s projektom ureditve regionalne ceste, ki teče skozi občino. Gradbena dela so poleg obnove 2,2 kilometra ceste vključevala tudi rekonstrukcijo križišča skozi naselje Sveta Ana ter izgradnjo dveh novih avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarske steze.