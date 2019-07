Študentsko delo: Dogovor o urniku in plačilu že pred začetkom dela (tema)

Ljubljana, 24. julija - Med poletjem študentje in dijaki nabirajo delovne izkušnje, pred začetkom dela pa se je treba dogovoriti o podrobnostih dela. Med drugim, opozarjajo študentski servisi, se je treba dogovoriti o neto in bruto znesku urne postavke, urniku in trajanju dela. Svetujejo pa tudi, da je dobro preveriti, ali je delodajalec reden plačnik.