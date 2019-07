Policija ni uspela ugotoviti vzroka požara v Dragonji, tuja krivda izključena

Piran, 22. julija - Vzroka za požar v zbirnem centru za embalažo v Dragonji, kjer je zagorelo v petek popoldan, policija ni uspela ugotoviti. Vendar so izključili požig oziroma možnost, da bi šlo za kaznivo dejanje. Po njihovih ugotovitvah pa naj bi zagorelo tam, kjer so skladiščili odpadni papir, so za STA pojasnili na koprski policijski upravi.