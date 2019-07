Na mejnih prehodih nastajajo kolone

Ljubljana, 22. julija - Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje je proti Hrvaški nastal zastoj, kolona vozil je dolga dva kilometra. Na Gruškovju avtomobili na vstop čakajo pol ure, za izstop pa od ene do dveh ur. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika in Obrežje.