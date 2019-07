V Celju večina defibrilatorjev neustrezno označena

Celje, 28. julija - Na Visoki zdravstveni šoli v Celju so preučili lokacije in oznake defibrilatorjev v celjski občini in pri tem ugotovili, da je večina od 62 defibrilatorjev neustrezno označena. Opozorili so tudi na nedostopnost defibrilatorjev. V celjski občini sicer vsako leto srčni zastoj doživi okoli 40 do 50 ljudi, v Sloveniji pa okrog 1600 ljudi.