Codi Miller-McIntyre v zmajevem gnezdu

Ljubljana, 22. julija - Cedevita Olimpija je v svoje vrste zvabila ameriškega organizatorja igre Codija Millerja-McIntyreja. Iz ljubljanskega košarkarskega kluba so sporočili, da so z Američanom, ki je med drugim igral za univerzo Wake Forest v ligi NCAA, italijansko Parmo in ruski Zenit iz Sankt Peterburga, podpisali enoletno pogodbo.