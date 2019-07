V zagorskem Evroparku novo otroške igrišče za otroke s posebnimi potrebami

Zagorje ob Savi, 22. julija - V zagorskem Evroparku je Občina Zagorje ob Savi na 200 kvadratnih metrov veliki zelenici med kolesarsko stezo in pešpotjo ob potoku Kotredeščica uredila otroško igrišče z igrali za otroke s posebnimi potrebami. Za celotno ureditev novega otroškega igrišča so namenili nekaj manj kot 20.000 evrov, so sporočili z zagorske občine.