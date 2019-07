V Hongkongu skupine moških huje preteple demonstrante

Hongkong, 22. julija - Moški, oblečeni v bele majice in oboroženi z lesenimi in železnimi palicami, so v nedeljo pozno zvečer na železniški postaji in vlakih napadli demonstrante, ki so se vračali domov s protivladnih protestov v Hongkongu. Policija je posredovala šele po več kot eni uri. Zaradi poškodb so v bolnišnice sprejeli več kot 40 ljudi.