Japonske oblasti delavcem: med OI bodite več doma

Tokio, 22. julija - Japonske oblasti so delavcem v državni vzhajajočega sonca, ki so znani po tem, da so med tistimi, ki največ ur preživijo na delovnem mestu na svetu, namenili nenavadno sporočilo. Da bi se izognili prometnemu kaosu med olimpijskimi igrami prihodnje leto v Tokiu, so jih pozvali, da naj ostanejo več časa doma.