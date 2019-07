Hunt s kolegoma iz Pariza in Berlina o iranski zasegi tankerja

London, 22. julija - Britanski zunanji minister Jeremy Hunt se je pogovarjal s francoskim in nemškim kolegom o iranski zasegi tankerja v Perzijskem zalivu, ki je plul pod britansko zastavo. Strinjali so se, da je varen prehod ladij skozi Hormuško ožino najvišja prioriteta evropskih držav ob izogibanju naraščanju napetosti, so sporočili iz Huntovega urada.