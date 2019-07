Močnejše nevihte povzročile nekaj težav

Maribor/Črnomelj, 21. julija - Lokalna neurja so popoldne zajela občine Maribor, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Velenje in Zagorje ob Savi, kjer so zabeležili 55 dogodkov, kasneje pa tudi Črnomelj in Metliko. Po opozorilu agencije za okolje je v zgodnjih večernih urah v vzhodni polovici države še povečana verjetnost za krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo.