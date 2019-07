Primorske novice o prihodnosti za mlade (22. 7.)

Koper, 21. julija - Nace Novak v komentarju Brez mladih svet ne stoji piše o tem, da podjetnikom, vsaj tistim, ki so združeni v Klubu slovenskih podjetnikov, ni mar samo za močnejši in dražji avtomobil, morda jahto, o čemer priča sedem predlaganih ukrepov za lepšo prihodnost mladih, ki vključujejo tudi socialne in davčne ukrepe.