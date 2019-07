Klara Lukan zlata na mladinskem atletskem EP na 5000 m

Stockholm, 21. julija - Šentjernejčanka Klara Lukan (Mass Ljubljana) je na evropskem prvenstvu za starejše mladince v atletiki do 20 let, ki se je končalo v Borasu na Švedskem, v finalu na 5000 m zmagala in s časom 16:03,62 osvojila zlato medaljo ter popravila svoj slovenski rekord za starejše mladinke.