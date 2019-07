Večino pri Šembijah prijetih migrantov že vrnili Hrvaški

Koper, 21. julija - Večino, kar 108 od 123 migrantov, ki jih je policija v petek prijela pri Šembijah, so vrnili na Hrvaško, 15 pa jih je zaprosilo za azil. Med slednjimi gre pretežno za mladoletne osebe, je danes pojasnil Tomaž Čehovin iz Policijske uprave Koper. Akcija še poteka, je pa Čehovin izpostavil, da so bili policijski postopki zakoniti in strokovni.