Ruski boksar po dvoboju v umetni komi

New York, 21. julija - Ruski poklicni boksar Maksim Dadašev je med dvobojem v ameriškem mestu Oxon Hill dobil tako hud udarec v glavo, da so ga morali prepeljati v bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo. V dvoboju proti Portoričanu Subrielu Matiasu je moral ruski trener v 11. rundi v ring vreči brisačo, s tem je prekinil dvoboj, poroča nemška agencija dpa.