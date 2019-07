British Airways iz varnostnih razlogov odpovedal polete v Kairo

London/Frankfurt, 21. julija - Britanska letalska družba British Airways je v soboto zvečer za teden dni odpovedala polete v Kairo. Pojasnili so, da so se za to odločili iz varnostnih razlogov. Več poletov v egiptovsko prestolnico je v soboto odpovedala tudi nemška Lufthansa, katere letala so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes znova letela v Kairo.