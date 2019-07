Ladja za križarjenja pred Peloponezom rešila 111 migrantov

Atene, 21. julija - Ladja za križarjenja Marella Discovery je pred grškim polotokom Peloponez rešila 111 migrantov, ki so na poti proti Italiji zašli v težave. Migrante, med njimi 33 mladoletnikov, so prepeljali do grškega pristanišča Kalamata, so danes sporočili iz grške obalne straže.