Trije astronavti prispeli na ISS

Bajkonur, 21. julija - Ameriški, italijanski in ruski astronavt so ponoči, ob 50. obletnici pristanka na Luni, prispeli na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Ameriška vesoljska agencija Nasa je priključitev sonde Sojuz MS-13 na vesoljsko postajo prenašala v živo, strokovnjaki pa so ocenili, da je bil manever "kot iz učbenika", poročajo tuje tiskovne agencije.