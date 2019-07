Nasa se je poklonila prvim korakom na Luni pred 50 leti

Houston, 21. julija - Ameriška vesoljska agencija Nasa se je v soboto po lokalnem času poklonila prvim človeškim korakom na Luni. Številni navdušenci nad vesoljem so se 50 let po pristanku na edinem Zemljinem naravnem satelitu zbrali v centru za obiskovalce v prostorih Nase in odštevali sekunde do jubileja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.