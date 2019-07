Boženk in Jakopin do naslova prek Pokeršnika in Drobniča

Kranj, 21. julija - Naslov državnih prvakov v odbojki na mivki sta si na turnirju v Kranju v soboto priigrala Tadej Boženk in Vid Jakopin, ki sta v moškem finalu v dveh nizih premagala Danijela Pokeršnika in Sergeja Drobnič. V ženski konkurenci sta v treh nizih zmagali branilki naslova Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar.