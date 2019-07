Wisla, 20. julija - Poljski smučarski skakalci so zmagovalci ekipne tekme poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem. Z drugim mestom so se izkazali Slovenci Timi Zajc, Peter Prevc, Tilen Bartol in Anže Lanišek. Za Poljaki so zaostali 58,4 točke. Na tretjem mestu so končali Norvežani.