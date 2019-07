V Prijedorju po 27 letih pokopali muslimanske žrtve srbskih sil

Sarajevo, 20. julija - Več sto ljudi se je danes zbralo na pokopu posmrtnih ostankov 86 muslimanskih žrtev pokola, ki so ga sile bosanskih Srbov zakrivile v Prijedorju v začetku vojne v BiH. Posmrtne ostanke žrtev, večinoma moškega spola in mnogih najstnikov, so odkrili v množičnih grobiščih leta 2017.