Gneča na cestah popoldne nekoliko manjša, še čakanje na meji

Ljubljana, 20. julija - Gneča na cestnih povezavah proti Hrvaški in na Obali je popoldne nekoliko manjša, so pa še zastoji na avtocestah proti Gruškovju in pred predorom Karavanke ter na cestah na Obali. Tudi na mejnih prehodih s Hrvaško vozniki čakajo manj časa, kot so dopoldne, še vedno pa na Sečovljah in Gruškovju uro do dve.