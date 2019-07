London opozoril Iran, da je na nevarni poti

London/Berlin/Pariz, 20. julija - Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je danes opozoril Iran, da se podaja na "nevarno pot nezakonitega in destabilizirajočega vedenja". K izpustitvi britanskega tankerja sta Teheran danes pozvali tudi Nemčija in Francija, enako tudi države zajetih mornarjev. Iran pa ponavlja, da so njihova dejanja v skladu z mednarodnim pomorskim pravom.