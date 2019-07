Janša na poletnem taboru SDS izpostavil tudi krepitev stranke v volilnem letu

Bovec, 20. julija - V Bovcu se je danes začel 24. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Zbrane na bovškem letališču je ob začetku nagovoril tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je poudaril večkratno zmago SDS na volitvah v zadnjem letu in krepitev strankarskih vrst z novimi člani. Ob tem je bil kritičen do načina oblikovanja vlade in njenega dela.