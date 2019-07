Na Siciliji zaradi izbruha Etne zaprli letališče

Palermo, 20. julija - Na Siciliji je ponoči izbruhnil ognjenik Etna, največji aktiven vulkan v Evropi. Zaradi pepela, ki ga je izbruhal v zrak, so začasno zaprli dve letališči, tudi tisto v drugem največjem mestu na otoku Catania. Zjutraj so to letališče delno odprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.