Elvisa Presleyja bo v biografskem filmu upodobil Austin Butler

Los Angeles, 21. julija - Avstralski režiser Baz Luhrmann se bo lotil režije biografskega filma o kralju rock and rolla Elvisu Presleyju. Na avdiciji za glavnega igralca je prepričal 27-letni Austin Butler, ki naj bi po pisanju hollywoodskega Deadline pometel s konkurenco, v kateri so bili tudi bolj prepoznavni igralci, kot so Harry Styles, Ansel Elgort in Miles Teller.