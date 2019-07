ZDA se pripravljajo na izredno vroč konec tedna

Washington, 20. julija - ZDA se pripravljajo na konec tedna, ki ga bodo zaznamovale izredno visoke temperature. V velikih mestih, kot sta New York in Washington, naj bi se živo srebro povzpelo do 38 stopinj Celzija. Mesto New York je za prebivalce odprlo 500 centrov za hlajenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.